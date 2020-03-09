قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يجري مناقشة تغيير اسم الصندوق بسبب انتهاء الدولة من مرحلة تطوير العشوائيات واتجاهها إلى التنمية العمرانية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية extra news، الاثنين، أن الانتقال إلى مرحلة جديدة، جاء نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة الفترة الماضية، لتحويل المناطق الأكثر عشوائية، إلى العمار السياحي والاستثمار العقاري، أي «من الأقل درجة إلى الأعلى درجة».

وتابع أن الأسماء المقترحة للصندوق، مازالت في مرحلة الدراسة والنقاش على حسب الأهداف المستقبلية، لافتًا إلى أن اسم «الصندوق الحضري» هو أول المقترحات.

وأشار إلى أنهم يستهدفون القضاء على العشوائيات غير الآمنة في نهاية 2020، ومن ثم الاتجاه إلى المناطق غير المخططة.

ولفت إلى أن الخطة تتضمن القضاء على عشوائيات منطقة سور مجرى العيون، والتي تبلغ مساحتها 94 فدانًا، حيث سيتم تحويلها إلى عمار تجاري وسياحي وسكني، والانتهاء منها في غصون الخمس سنوات المقبلة.

وفيما يخص تطوير الأبراج الخاصة بمنطقة مثلث ماسبيرو، أضاف أن هناك جدولا زمنيا وخطة محددة للمشروعات، وعند الانتهاء من المشروع في المنطقة سيعود الأهالي إليها.