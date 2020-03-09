«الصحة» السعودية: 15 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 15 حالة، موضحةً أن 11 منها تعود لأشخاص قدموا للسعودية من الخارج.

وأكد المتحدث باسم الوزارة - خلال مؤتمر صحفي، أوردته قناة "العربية" الإخبارية، أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في المنشآت التعليمية، موضحًا أن تعطيل المدارس إجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس.

وشدد المتحدث على أن الوزارة تتعامل بشفافية في إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن الإجراءات التي تم اتخاذها احترازية لمنع تفشي الفيروس.