ولاية نيويورك تكشف النقاب عن مطهر جديد للأيدي بسبب فيروس كورونا

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توصلت ولاية نيويورك اليوم الاثنين، إلى إنتاج محلول جديد بها في ظل نقص المعروض من المطهرات بسبب تخزين الناس لها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف حاكم الولاية أندرو كومو النقاب عن المنتج الجديد" إن واي إس كلين" في مؤتمر صحفي ، واصفا إياه بأنه "منتج يتفوق" على المنتجات الموجودة في الأسواق والذي "صنعته ولاية نيويورك بشكل ملائم".

وقال كومو مازحا ، بعد صبه قدرا قليلا من المنتج على يديه وفركهما معًا بشكل توضيحي : "له رائحة باقة زهور جميلة جدًا" مثل "زهور الليلك ، والكوبية والزنبق."

وأضاف وهو يشير إلى صفوف من الزجاجات ذات الملصقات الخضراء "إنه يأتي أيضًا بأحجام متنوعة".

وقال كومو إن الولاية ستبدأ في إنتاج 100 ألف جالون أسبوعيًا ، وسيتم توفيرها للوكالات الحكومية والمدارس والسجون وهيئة النقل المحلية.