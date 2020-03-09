 ولاية نيويورك تكشف النقاب عن مطهر جديد للأيدي بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 9 مارس 2020 9:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ولاية نيويورك تكشف النقاب عن مطهر جديد للأيدي بسبب فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 9:47 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 9:47 م

توصلت ولاية نيويورك اليوم الاثنين، إلى إنتاج محلول جديد بها في ظل نقص المعروض من المطهرات بسبب تخزين الناس لها خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشف حاكم الولاية أندرو كومو النقاب عن المنتج الجديد" إن واي إس كلين" في مؤتمر صحفي ، واصفا إياه بأنه "منتج يتفوق" على المنتجات الموجودة في الأسواق والذي "صنعته ولاية نيويورك بشكل ملائم".

وقال كومو مازحا ، بعد صبه قدرا قليلا من المنتج على يديه وفركهما معًا بشكل توضيحي : "له رائحة باقة زهور جميلة جدًا" مثل "زهور الليلك ، والكوبية والزنبق."

وأضاف وهو يشير إلى صفوف من الزجاجات ذات الملصقات الخضراء "إنه يأتي أيضًا بأحجام متنوعة".

وقال كومو إن الولاية ستبدأ في إنتاج 100 ألف جالون أسبوعيًا ، وسيتم توفيرها للوكالات الحكومية والمدارس والسجون وهيئة النقل المحلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك