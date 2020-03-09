مؤشر نيكي الياباني يهوي بسبب ارتفاع الين ومخاوف كورونا

توفيق: 28 مليون متر من الأراضي غير المستغلة سيتم بيعها لسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال

فيديو.. نيفين جامع: الميكنة تساعد في القضاء على أي فساد.. والركود في الصناعات «متباين»