 مؤشر نيكي الياباني يهوي بسبب ارتفاع الين ومخاوف كورونا - بوابة الشروق
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مؤشر نيكي الياباني يهوي بسبب ارتفاع الين ومخاوف كورونا

امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
امرأة تحمل مظلة تمر أمام شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 5 أغسطس 2019. تصوير: إيسي كاتو - رويترز
طوكيو - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 2:43 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 2:43 ص

هوى مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة اليابان بنسبة 6ر4 بالمئة بسبب ارتفاع الين وتفشي فيروس كورونا المستجد.

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