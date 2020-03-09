مؤشر نيكي الياباني يهوي بسبب ارتفاع الين ومخاوف كورونا

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هوى مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما في بورصة اليابان بنسبة 6ر4 بالمئة بسبب ارتفاع الين وتفشي فيروس كورونا المستجد.