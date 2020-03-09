الحكومة العراقية تحظر كل التجمعات العامة منعا لانتشار فيروس كورونا

حظرت الحكومة العراقية كل التجمعات العامة، ودعت العراقيين لتجنب الزيارات الدينية؛ وذلك لمنع انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وطالبت الحكومة العراقيين العائدين من إيران والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا واليابان وتايلاند وسنغافورة والكويت والبحرين الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يومًا.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 3119 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 110 ألف إصابة.