رئيس البرلمان العربي يُدين العمل الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني

أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي "الجبان" الذي استهدف اليوم الاثنين، موكب الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بمدينة الخرطوم، مُشدداً على أن هذا العمل الإرهابي "الجبان" لن ينال من جهود حكومة السودان وعزيمة الشعب السوداني "الشقيق " في استكمال مسار العملية السياسية السلمية التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.

وأعلن رئيس البرلمان العربي - في بيان له - تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع السودان ودعمه في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية ولكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل مسار الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وأكد مواصلة البرلمان العربي دعم السودان للتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى المرحلة الدائمة تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار.