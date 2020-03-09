وزير خارجية باكستان يتهم عناصر محدودة بمحاولة تخريب اتفاق سلام أفغانستان

اتهم شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان اليوم الإثنين عناصر محدودة بالسعي من أجل تخريب اتفاق إحلال السلام في أفغانستان، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحباط مساعيهم.

وفي تصريحات للصحفيين في مولتان، جنوب شرق باكستان، نقل راديو باكستان مقتطفات منها اليوم، وصف قريشي اتفاق السلام في أفغانستان بأنه"فرصة ذهبية للتحرك قدما نحو إحلال السلام في أفغانستان".

وفي معرض إشارته إلى ما وصفه بأعمال العنف الأخيرة ضد المسلمين في الهند، قال قريشي إنه يتعين على المجتمع الدولي القيام بدوره للسيطرة على هذه الأعمال، محذرا من إمكانية امتدادها إلى عموم الهند.

وأعرب قريشي عن تقديره لموافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد العمل ببرنامج الأفضليات الخاص بباكستان لمدة عامين آخرين، معتبرا ذلك انتصار للسياسة الخارجية لبلاده.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إن هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبى من شأنها أن تزيد حجم الصادرات الباكستانية للخارج.