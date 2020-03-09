الزمالك يتخطى البنك الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر لكرة اليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32/26 في اللقاء الذي جمع الفريقين التي أقُيمت اليوم الأثنين ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/14 قبل أن يواصل الفريق تميزه وحسم اللقاء 32/26 ليصعد الفريق للدور نصف النهائي ويلاقي الفائز من مباراة طلائع الجيش والأولمبي.

وتقام دور قبل النهائي يوم 21 أبريل القادم وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم بينما يقام النهائي في اليوم التالي الموافق 22 أبريل من الشهر نفسه.