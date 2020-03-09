سكرتير «شمال سيناء» يطلب سرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية

شدد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على سرعة الانتهاء من مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية والانتهاء من مشروعات الاستكمال ومتابعة التنفيذ، طبقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال الغندور خلال الاجتماع الخاص بمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، بحضور محمد السيد مدير عام الشئون المالية بالمحافظة وعزة عبد الكريم مدير إدارة المتابعة بإدارة التخطيط والمتابعة إلى جانب رؤساء مجالس المدن ومديري إدارات التخطيط بها، أن الاتجاه العام هو الانتهاء من المشروعات خلال العام المالي.

وأكد أن توجيهات شوشة، هي الإسراع في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة وفقا للمواعيد المحددة، مع ضرورة استمرار المتابعة والإشراف على تنفيذ مشروعات الخطة والتركيز على مرافق الخدمات والبنية الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين.

وأشار إلى الاستعداد للخطة الاستثمارية الجديدة "2020/2021" من خلال البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية سواء تشكيل اللجان لوضع كراسات الشروط ووضع المقايسات والأسعار.

بدورها استعرضت عزة عبد الكريم، مدير إدارة المتابعة بإدارة التخطيط والمتابعة اعتمادات الخطة الاستثمارية الحالية باجمالي 255 مليون و480 ألف جنيه موزعة على كافة القطاعات بواقع: 57 مليونا و39 ألف جنيه للكهرباء، 63 مليونا و570 ألف جنيه للطرق، 20 مليونا و71 ألف جنيه لتحسين البيئة، 99 مليونا و800 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية، 15 مليون جنيه للأمن والإطفاء والمرور

وأضافت أنها موزعة على مجالس المدن بواقع: 49 مليونا و138 ألف جنيه للعريش، 28 مليونا و334 ألف جنيه لبئر العبد، 800 ألف جنيه لرفح، 27 مليون جنيه للشيخ زويد، 24 مليون و612 ألف جنيه للحسنة، و19 مليونا و654 ألف جنيه لنخل، مؤكدة أن النسبة العامة للتنفيذ بلغت 67%.

من جانبهم استعرض رؤساء مجالس المدن والجهات المركزية ومديريات الخدمات المشروعات الجارية ونسبة التنفيذ فى كل مشروعات ، وأنه جار بذل مزيد من الجهد لسرعة الإنجاز والانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المحددة.