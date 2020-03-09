قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إن أوجه الشبه بين الإعلام والعلوم كثيرة، من ضمنها السير على منهج التأكد من مصدر المعلومات وتوثيقها، لافتًا إلى أن هذا ما تفتقده الصحافة في العصر الحالي.

وأضاف هيكل، في تصريحات عبر فضائية «mbc مصر»، الاثنين، أن الإعلام بحاجة إلى جيل جديد من الصحفيين، يكون قادر على تبسيط المعلومات العلمية وإيصالها إلى الآخرين.

وأشار إلى أنه "في الفترة الأخيرة أصبح الطلاب يهربون من التخصصات العلمية متجهين إلى المناهج الأدبية، خوفًا من صعوبة المادة العلمية".

وعقدت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الملتقى العربي للصحافة العلمية، في الثامن والتاسع من مارس الجاري تحت عنوان «الصحافة العلمية في العالم العربي».