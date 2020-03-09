السعودية:عدد الخاضعون للعزل المنزلي والحجر الصحي تجاوزوا الألف حالة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، اليوم الاثنين أن عدد الخاضعين للعزل المنزلي والحجر الصحي في المملكة تجاوز الألف حالة، معلنا "إجراء فحص 500 ألف حالة على المنافذ ".

وقال العالي، خلال مؤتمر صحفي ، اليوم، إن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، هدفها حماية المجتمع من تفشي الفيروس، مؤكدًا أن الجهات المختصة تتعامل بشفافية في الإجراءات.

وأكَّدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا بلغت 15 حالة، مُشيرة إلى أن جميعهم حالتهم مستقرة ومطمئنة.

وقررت النيابة العامة السعودية اليوم، فرض غرامة تصل إلى 500 ألف ريال على من لا يعلنون عن المعلومات الكاملة عن صحتهم عند دخولهم الى المملكة.

واتخذت المملكة عدة إجراءات لمكافحة فيروس كورونا الجديد منها تعليق تأشيرات العمرة مؤقتًا، ومنع العمرة للخليجيين والمواطنين والمقيمين، وإلغاء الفعاليات التي تشهد تجمعات كبيرة، فضلا عن تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى تسع دول، وتعليق الدراسةاعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.