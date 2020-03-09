وزير السياحة التونسي يستبعد اتخاذ إجراءات للحد من حركة السياحة بسبب كورونا

استبعد وزير السياحة التونسي محمد علي التومي اليوم الاثنين اتخاذ إجراءات للحد من حركة السياحة في ظل مخاطر انتقال فيروس كورونا.

وقال الوزير، خلال تفقده ميناء حلق الوادي بالعاصمة استعدادا لاستقبال أولى الرحلات البحرية السياحية في بداية شهر أبريل المقبل، إن تونس ستظل مفتوحة للسياح.

وصرح الوزير للصحفيين في الميناء "نحن بصدد تفقد الاستعدادات لا سيما في الظروف الحالية، هناك استعداد وتحمس لاستئناف مثل هذه الرحلات".

وانخفضت وتيرة قدوم الرحلات البحرية إلى تونس بشكل كبير منذ الهجمات الارهابية الدامية في 2015 والتي شملت استهداف متحف باردو، حيث تسببت في سقوط أكثر من 20 سائحا أجنبيا، كانوا قدموا في رحلة بحرية بجانب هجوم نزل امبريال في سوسة الذي أودى بحياة 38 سائحا.

وقال الوزير: "في 2018 كان هناك صفر باخرة وفي 2019 باخرة وحيدة، مبدئيا في 2020 لدينا 11 رحلة قادمة لتونس ونأمل أن نزيد هذا العدد، نعلم مدى تأثير حركة البواخر السياحية على أنشطة القطاع السياحي والحرفيين".

وشهدت تونس حتى الآن إصابة اثنين بفيروس كورونا وهما من العائدين من ايطاليا مع اخضاع نحو 2000 من المواطنين للحجر الصحي.

وأعلنت الحكومة منذ الاربعاء الماضي تعليق الرحلات البحرية القادمة من شمال ايطاليا، لكنها أبقت على الرحلات الجوية، وعززت في المقابل إجراءات التوقي في مطار قرطاج الدولي.

وأوضح الوزير أن الاجراءات التي اتخذتها تونس مبكرا فعالة حتى الآن وليس هناك ما يدعو إلى الفزع.