شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تعلق جميع رحلاتها بين أبوظبي والسعودية

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية تعليق جميع رحلاتها مؤقتا بين أبوظبي والسعودية، في ظل التعليمات الصادرة من الهيئة العامّة للطيران المدني في السعودية، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورنا المستجد (كوفيد-19).

وتشغل الشركة 12 رحلة يومياً بين أبوظبي و السعودية، وألغت الشركة اليوم 7 رحلات بين أبوظبي والرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وسمحت الشركة بهبوط أربع رحلات أخرى كانت في طريقها إلى السعودية في وقت صدور التعليمات، وعند وصول الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام، تم السماح للمواطنين السعوديين بالخروج من الطائرة، بينما ظل باقي الركاب في الطائرة، والتي ستعود إلى أبوظبي.