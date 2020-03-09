 «الصحة» الإماراتية: شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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«الصحة» الإماراتية: شفاء 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:46 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:46 م

أعلنت وزارة الصحة و"وقاية المجتمع" الإماراتية، شفاء خمس حالات جديدة لمصابين بفيروس "كورونا " المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخول المستشفى.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة ، وشملت شخصين من كل من: الإمارات وإثيوبيا، وشخصا من تايلاند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 12 حالة.

وأكدت أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق و معايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس ، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.


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