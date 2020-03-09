 التعاون الإسلامي تشيد بتبرع السعودية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا - بوابة الشروق
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التعاون الإسلامي تشيد بتبرع السعودية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 7:33 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 7:33 م

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعما ماليا قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمين العام ثمّن الجهود الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، لاحتواء فيروس كورونا المستجد؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي السفر إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

وقال العثيمين: "إن المملكة بلد مقر منظمة التعاون الإسلامي تبنت إجراءات مكثفة منذ بداية انتشار الوباء في العالم، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية المعتمدة، وفي مقدمة ذلك معايير منظمة الصحة".


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