أيرلندا تلغي احتفالات «القديس باتريك» بسبب كورونا

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الاثنين أن السلطات الأيرلندية الغت احتفالات عيد القديس سانت باتريك، وذلك مع تصاعد المخاوف بسبب تفشي فيروس كورنا المتحور (كوفيد-19) في العديد من البلدان حول العالم.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إلغاء الاستعراض الذي يقام بمناسبة عيد القديس باتريك الذي يقام في السابع عشر من مارس من كل عام في دبلن، وذلك بناء على مشورة الحكومة.

وحضر احتفالات عيد القديس باتريك العام الماضي نحو نصف مليون شخص، من بينهم آلالاف الذين قدموا من الخارج.

وألغت كورك، ثاني أكبر مدن جمهورية أيرلندا، احتفالها بعيد القديس باتريك اليوم الاثنين، وذلك بعد أن قال مسؤولو المدينة إنهم لا يستطيعون تقديم "الضمانات الضرورية" لضمان سلامة المشاركين والمتفرجين.

وإلغاء احتفالات عيد القديس باتريك هو الأحدث ضمن إلغاء سلسلة من الأحداث العالمية نتيجة انتشار الفيروس، حيث تم إلغاء معرض جنيف الدولي للسيارات، فضلا عن إلغاء أكبر مؤتمر للعقارات في العالم في فرنسا.

وسيمثل إلغاء الاحتفالات بعيد القديس باتريك، ضربة للفنادق والحانات والمطاعم في جمهورية أيرلندا.

وتقوم السلطات بالترويج للاحتفالات في العديد من الدول بوصفها عامل جذب للسياح، لزيارة المعالم الشهيرة مثل مبنى إمباير ستيت في نيويورك وعجلة لندن إي( عجلة عين لندن الدوارة،) التي تضاء باللون الأخضر في 17 مارس.