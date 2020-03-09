الخطوط الجوية النيوزيلندية تسحب توقعاتها لأرباح العام الجاري بسبب كورونا

سحبت شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية "إير نيو زيلاند" إرشاداتها لأرباح العام المالي 2020 بسبب تزايد الغموض الذي يكتنف الفترة ومدى تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قالت الشركة إنها تتخذ خطوات من أجل التخفيف من تأثير تراجع الطلب، بما في ذلك خفض القدرة التشغيلية على خطوطها في آسيا، ومقاطعة تاسمان وشبكتها المحلية، وانتهاج سياسة تسعيرية لتحفيز الطلب على القطاعات المتضررة.

غير أن شركة الطيران ترى الآن أن التأثير المالي من المرجح أن يكون أكبر مما كان متوقعا من قبل.

ومع تطور الوضع بمثل هذه الوتيرة السريعة، قالت الشركة إنها ليست في وضع يسمح لها بتقديم توقعات أرباح للسوق في الوقت الراهن.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت الشركة تراجعا إضافيا في الطلب، مع انخفاض في الحجوزات في جميع شبكتها.

وقالت الشركة إن تفشي فيروس كوفيد 19 بشكل أكبر إلى دول خارج الصين بما في ذلك نيوزيلندا أدى إلى تراجع الطلب.

وأعلنت نيوزيلندا، الأحد، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 5 حالات.

وخفضت الشركة طاقتها التشغيلية الكلية في آسيا بنسبة 26 بالمئة، وطاقة شبكتها الإجمالية بحوالي 10 بالمئة منذ أن بدأ تفشي فيروس كورونا.

وقال المدير التنفيذي كريج فوران إنه بات من الواضح بشكل متزايد أن كوفيد 19 خلق وضعا غير مسبوق، ومن الصعب التنبؤ بأنماط الطلب في المستقبل.

وعرض فوران خفض أجره الأساسي البالغ 65ر1 مليون دولار نيوزيلندي (04ر1 مليون دولار أمريكي) بنسبة 15 بالمئة أو ما يعادل 250 ألف دولار نيوزيلندي.