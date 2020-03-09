القوى العاملة توجه سيارة أغذية للمصريين المحاصرين بـ«كورونا» فى لودي بإيطاليا

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وذلك بعد انتشار فيروس "كورونا" في عدد من الدول.

وأوضح تقرير تلقاه الوزير، من مكتب التمثيل العمالي بميلانو الإيطالية، أن الملحق العمالي مجدي سيد حسنين، توجه إلى مدينة "لودي" المحظورة تماما للوقوف على أحوال المصريين بها، وذلك بمصاحبة العديد من أبناء الجالية المصرية، تصحبهم سيارة محملة بالمواد الغذائية عليها علم مصر كمساعدة لأبنائنا المحاصرين داخل المدينة.

وأوضح حسنين أنه كان في استقبال أبناء الجالية عمدة المدينة، مثمنا دور القيادة المصرية والجالية المصرية كأول جالية تقف بجانب الحكومة الإيطالية وتساعد المحاصرين وقد التف حول الجالية العديد من القنوات التلفزيونية للتسجيل معها كأبطال حقيقيين.

وتابع الملحق العمالي: أن القنصلية المصرية ومكتب التمثيل العمالي يتابعان عن كثب المواطنين المصريين بإيطاليا لتقديم العون فور طلبه، مشيرا إلي الإصابات الجديدة وصلت حتى أمس فقط تجاوزت ١٢٠٠ حالة والأمر أصبح صعبا، بعد أن أعلنت الحكومة الإيطالية أن منطقه ميلانو وضواحيها منطقه حمراء، أي ممنوع الدخول أو الخروج منها، وقد سادت حاله من الاضطرابات بين أبناء الجالية، ولا أحد يعرف كيف يستطيع ترتيب أموره.