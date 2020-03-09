تونس تلغي جميع الرحلات الجوية والبحرية مع إيطاليا

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أعلنت الحكومة التونسية مساء اليوم الاثنين تعليق جميع الرحلات البحرية القادمة من إيطاليا وجميع الرحلات الجوية باستثناء القادمة من روما، تحسبا لانتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأعلن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي عن القرار عقب اجتماع طارئ لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، إثر الكشف عن ثلاثة إصابات جديدة بالفيروس اليوم ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين إلى خمسة.

وسوف تكون هناك ثلاث رحلات في الأسبوع قادمة روما دون غيرها من إيطاليا.

وأفاد وزير الصحة أن جميع الحالات هي وافدة من الخارج باستثناء حالة وحيدة تسربت عبر العدوى إلى مواطنة من خلال زوجها العائد من الخارج.

وتعيش في إيطاليا جالية تونسية يقدر تعدادها بنحو 200 ألف شخص.