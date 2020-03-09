مصدر بـ«التموين»: إضافة المواليد تنتظر موافقة «الوزراء» وتخصيص الميزانية اللازمة

«المصيلحي» يبحث مع «معيط» إمكانية زيادة الميزانية بالعام المالي المقبل

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة انتهت من إعداد كافة أسماء وكشوف وقائمة المواليد المقرر إضافتها إلى البطاقات التموينية، على أن يتم إضافة أبناء المواطنين الأكثر احتياجا أولا، موضحا أن موعد إضافة المواليد متوقف على اعتماد مجلس الوزراء للقائمة، إضافة إلى تخصيص الميزانية اللازمة لتوفير دعم السلع والخبز للمواليد الجدد.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن اضافة المواليد لن تقتصر على أبناء الأكثر احتياجا فقط، ولكن سيتم إضافة مواليد الفئات الأقل احتياجا فالأقل حتى الانتهاء من إضافة القائمة كاملة، مشيرا إلى أن علي المصيلحي، وزير التموين، سيناقش امكانية توفير الدعم المالي اللازم لاضافة المواليد بالعام المالي المقبل مع محمد معيط، وزير المالية.

وأكد أن هدف الوزارة من تنقية البطاقات التموينية ليس تقليل حجم الدعم، ولكن توجيهه للفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن ميزانية الوزارة خلال العام المالي الحالي بلغت 89 مليار جنيه، مقابل 86 مليار العام المالى الماضى، وهو ما يؤكد حرص الحكومة على زيادة الدعم، وتوجيهه للمواطنين الأكثر احتياجا وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.

وأوضح أن الوزارة تستهدف توفير مظلة الحماية الاجتماعية لمستحقي الدعم من خلال تنقية البطاقات الذكية وتكامل قاعدة بيانات مستحقي الدعم لضمان وصوله لمستحقيه، واستحداث نظام مميكن ومتطور لاستخراج بطاقات التموين، مع مراعاة تغليظ عقوبة سرقة وتزوير البطاقات التموينية.

وأشار إلى أن المخصصات المالية التي تم توفيرها من عملية تنقية البطاقات، وحذف غير المستحقين والأسماء المكررة والوهمية تم استخدامها في استخراج بطاقات تموينية جديدة للمواطنين الأكثر احتياجا من المواطنين غير المدرجين بمنظومة الدعم من الأساس مثل الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة للأسر.