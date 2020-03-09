ألمانيا: عزل 5000 شخص بالحجر المنزلي للاشتباه في حالة كورونا بمدرسة

أعلن مسؤول في ولاية براندنبورج الألمانية اليوم الاثنين عن وضع ما يتراوح بين 4000 إلى 5000 شخص في الحجر المنزلي بسبب الاشتباه في وجود حالة إصابة في مدرسة بالولاية الواقعة شرقي ألمانيا.

وأوضح المسؤول أن مدرسي إحدى المدارس المجمعة في مدينة نويشتات/ دوسه اتصلوا بامرأة من برلين مصابة بعدوى فيروس كورونا، وعلى إثر ذلك أمر مكتب الصحة بالحجر المنزلي بالنسبة لطلاب المدرسة ومعلميها وموظفيها الإداريين وأقاربهم.

يذكر أن المدرسة بها طلاب من المنطقة المحيطة ومن كافة أنحاء ألمانيا.

وقال المسؤول المحلي إنه لا يمكنه أن يذكر رقما محددا لأعداد الأشخاص الذين سيتم وضعهم قيد العزل المنزلي.

ورفضت إدارة سلطات المدينة المشار إليها التأكيد على أن عدد المودعين قيد العزل المنزلي يصل إلى 5000 شخص، وقالت متحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه المسح الموثوق لهذه الأعداد غير متاح بعد.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب المدرسة 730 طالبا.

ارتفع عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في ألمانيا إلى 1112 حالة، حسبما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل صباح اليوم الاثنين.