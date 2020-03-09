 الصحة العالمية: فيروس كورونا المستجد يمثل تهديدا وبائيا عالميا.. ولكن يجب ألا نستسلم - بوابة الشروق
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الصحة العالمية: فيروس كورونا المستجد يمثل تهديدا وبائيا عالميا.. ولكن يجب ألا نستسلم

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 7:53 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 7:53 م

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تادروس أدهانوم، إن فيروس كورونا المستجد يمثل تهديدا وبائيا حقيقيا، خاصة بعد انتشاره في عدد كبير من دول العالم، مضيفا أنه على الرغم من ذلك لا يجب أن يستسلم العالم، لافتا إلى أن ما يقارب 77 % ممن أصيبوا بالفيروس في الصين قد شفوا.

وأعرب أدهانوم، في مؤتمر صحفي عقد في جنيف اليوم الاثنين، عن انزعاج المنظمة من تزايد عدد الأشخاص الذين يصابون بالعدوى بسرعة، مشيرا إلى أن عددا من البلدان لا تفصح بشكل حقيقي عما يجري وعن عدد الإصابات بها.

وشدد على أن حصر المرض واحتوائه هو الأمر المهم للغاية، لافتا إلى أن استراتيجية كل من الصين وإيطاليا واليابان وكوريا والولايات المتحدة لمكافحة الفيروس حققت نجاحا.

وحذر مدير عام منظمة الصحة من محاولة استغلال الوضع بما يجعل التجهيزات ومعدات الوقاية ولوازم مكافحة الفيروس لا تصل إلى المحتاجين إليها، وبخاصة العاملين في المجال الصحي.

ونوهت المنظمة، إلى أن عدد الوفيات كما جرت متابعته في الصين كان أكثر بين كبار السن، خاصة من لديهم ظروف صحية خاصة؛ إذ بلغت نسبة المصابين بالسكري منهم 20%، و8% مصابين بأمراض تنفسية، والمصابين بالسرطان 7.5%.


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