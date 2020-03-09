افتتاح 4 سدود وبحيرتين بمدينة دهب في العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء

أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الاستعدادات النهائية لافتتاح أعمال المرحلة الأولى لحماية مدينة دهب من أخطار السيول، والمزعم افتتاحها في العيد القومي للمحافظة الموافق 19 مارس الجاري، بتكلفة تتعدى 59 مليون جنيه.

وأضاف مدير الإدارة العامة، سيجرى افتتاح 4 سدود وبحيرتين، وتتضمن السدود سد أبو خشب، وزغرة الأسفل، وسد زغرة مع المريخ، وسد الغائب، والبحيرات بحيرة زغرة 2، و بحيرة زغرة 1 مع المريخ.

وأوضح أن الهدف من اقامة مشروعات الحماية بمدينة دهب، حماية طريق شرم الشيخ- دهب، وطريق دهب- نويبع، وحماية خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي، والمنشآت السياحية، وخط غاز طابا- شرم الشيخ، وكمين مدخل دهب، والتجمعات البدوية، إضافة إلى تغذية الخزان الجوفي.