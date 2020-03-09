قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن يوم الشهداء يحمل معاني قومية أكبر بكثير من تجسيدها في شهيد واحد، مشيرًا إلى أن عبد المنعم رياض يمثل رمزًا للاحتفال بهذا اليوم العظيم.

وأضاف رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق في حوار لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر قناة مصر الأولى، صباح الاثنين، أن الشهيد هو من يضحي بحياته في سبيل الدفاع عن الوطن، حيًا وميتًا، موضحًا أن الاستشهاد من أجل الوطن يكون رسالة رادعة للعدو.

وتابع اللواء نصر سالم أن استراتيجية الردع هي أحد أهم طرق محاربة العدو، وهي حماية الوطن دون الخوض في الحروب، لافتًا إلى أن شراء مصر للأسلحة هو رسالة قوة للأعداء، وكل من يفكر في تهديد الوطن، مشيرا إلى أن الأم المصرية تكون فخورة بابنها الشهيد، معلقًا: «نحن أمة شهداء، ومصر مكرمة بشهدائها».

وتحتفل القوات المسلحة في التاسع من مارس كل عام بـ«يوم الشهيد»، اعتزازًا وفخرًا، بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل نصرة الوطن.