 الصحة الإسرائيلية: 11 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة أحدهم قادم من موسكو - بوابة الشروق
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الصحة الإسرائيلية: 11 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة أحدهم قادم من موسكو

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:22 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:22 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، اكتشاف 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 39 حالة.

وأكدت الوزارة أن أحد المصابين الإسرائيليين كان قد وصل مؤخرًا من موسكو، ليكون على ما يبدو أول حالة حاملة للفيروس بعد قدومها من روسيا إلى إسرائيل.. حسبما أوردت صحيفة (يديعوت آحرونوت) الإسرائيلية.

كما أشارت إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل قد ارتفع إلى 39 شخصًا، من بينهم اثنان قادمان من أسبانيا، وحالة قادمة من إيطاليا، وأخرى من بلجيكا، إلى جانب 4 انتقلت لهم العدوى داخل إسرائيل.

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