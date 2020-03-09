قومي المرأة بالوادي الجديد ينفذ دورة «تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة»

أكدت نادية عزمي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أنه تم بدء الدورة التدريبية تحت شعار "تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة"، ضمن فعاليات برنامج "مصر أرض المحبة والسلام" بالمحافظات الحدودية بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة لمدة 3 أيام في إطار الاحتفال باليوم العالمى للمرأة.

وقالت «عزمي» إن الدورة تضم 50 متدربة، ويتم تقسيم المتدربات على مجموعتين بالتوازي، حيث تعمل المجموعة الأولى على ورش الحرف اليدوية، فيما تتلقى المجموعة الأخرى المحاضرات النظرية.

وبدأت المجموعة الأولى بمحاضرة تحت عنوان "ريادة الأعمال للمرأة "، وشملت كيفية بدء إنشاء مشروع باحترافية وتحليل المشاكل وتطوير فكرة المشروع.

وأضافت، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن المجموعة الثانية نفذت ورش الحرف اليدوية، والتي شملت تعليم صناعة الحقائب من الجلود وأعمال الخرز وغيرها، بجانب تنفيذ ندوة حول نظرية "فن التحفيز الذاتي"، وشكلت كيفية أن نغير من أنفسنا، وكيفية التحكم في المؤثرات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى استمرار فعاليات الدورة خلال اليومين المقبلين، وذلك في إطار البرامج التي ينفذها قومي المرأة لضمان استفادة المرأة الواحاتية والوصول إلى جموع السيدات بالقرى، والمناطق المتباعدة.