مقتل ما لايقل عن 21 شخصا في حادث سير بباكستان

قال مسؤول باكستاني اليوم الاثنين إن ما لايقل عن 21 شخصا لقوا حتفهم إثر سقوط حافلة ركاب في نهر بمنطقة بشمال باكستان تتاخم الصين.

وكانت الحافلة قادمة من مدينة جارسون في روالبندي إلى مقصد سكاردو السياحي، وعلى متنها 25 شخصا، عندما وقع الحادث في منطقة جيلجيت-بالتستان في وقت مبكر من صباح اليوم.

وقال فيض الله فاراق المتحدث باسم حكومة الإقليم إن 21 شخصا، بينهم ثلاث سيدات، لقوا حتفهم في الحادث، مضيفا أن أربعة أشخاص أصيبوا.

ولم يعرف بعد سبب وقوع الحادث.

ويذكر أن مكتب الاحصاءات الباكستاني أشار إلى أن 9000 حادث سير يقع في البلاد سنويا، مما يودي بحياة نحو 4000 شخص.