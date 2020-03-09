كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة إضافية بفيروس كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تأكيد إصابة 248 حالة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 7 آلاف و382 شخصا، معظمهم في مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، مركز تفشي الفيروس، ومقاطعة جيونج سانج المجاورة شمالي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه حتى الآن، توفي في البلاد 51 شخصا، معظمهم من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة، بسبب الفيروس الذي ظهر في الصين في أواخر العام الماضي، وفقا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه من بين الحالات الجديدة التي تم اكتشافها أمس الأحد، هناك 190 حالة في دايجو و 26 في جيونج سانج.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، تشونج سي كيون، اليوم الاثنين،إنه يسيطر عليه تفاؤل حذر، بأنه من الممكن أن تقوم بلاده بالحد من انتشار الفيروس.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين، تقييد السفر على جميع الجنود وعائلاتهم من وإلى كوريا الجنوبية حتى السادس من مايو المقبل، بحسب ما ذكرته القوات الأمريكية في كوريا.