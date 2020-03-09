ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 9172 شخصا والوفيات إلى 463 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم الاثنين، إلى 9172 شخصا من 7375 حالة في اليوم السابق ، وذلك حسبما أفادت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في نشرتها اليومية.

وارتفعت حالات الوفيات من 366 في اليوم السابق إلى 463 حالة وفاة، وارتفع عدد المرضى الخاضعين للرعاية المركزة من 650 إلى 733.

ولا يزال تفشي المرض مركَّزًا في شمال إيطاليا، حيث بلغ عدد الحالات 5469 في إقليم لومبارديا و1386 في إميليا - رومانيا و744 في فينيتو.

وفي لاتسيو، الإقليم الذي يضم روما، ارتفعت حالات الإصابة من 87 حالة أمس الأحد إلى 102 حالة.