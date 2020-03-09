غرفة «شركات السياحة»: لو مصر موبوءة بـ«كورونا» لكان التعامل معنا مثل الصين

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن دول العالم الأول لم تمنع طائراتها من الذهاب إلى مصر أو استقبال المصريين في بلادهم كما فعلت مع الصين، معقبًا: «لو مصر موبوءة بفيروس كورونا لكان التعامل معنا مثل الصين»، بحسب تعبيره.

وأضاف أثناء اتصال هاتفي لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مصر تشهد حربًا بيولوجية وحرب شائعات؛ بسبب استقرار السياحة والأوضاع بالدولة، متابعًا أن «وسائل التواصل الاجتماعي مصرة على أن هناك فيروسًا في مصر»، وفقًا لذكره.

وأوضح أن «الدول الغربية التي تطير منها طائرات (شارتر) وتحط طائراتها في مطار شرم الشيخ والغردقة والأقصر لم تصدر أي تحذير دولي بمنع السفر إلى مصر»، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها الحكومة في محافظة الأقصر.

وأشار إلى أن «الحكومة المصرية تبذل كل مجهود للحفاظ على سمعة مصر السياحية، وترحب بكل زائر إلى مصر»، مسطردًا: «لدينا القدرة الحفاظ على السائح وكشف المريض وإذا حدثت أضرار نتعامل معها ونحافظ على المصري».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 3119 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 110 ألف إصابة.