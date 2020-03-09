ألمانيا تغلق سفارتها في كوريا الشمالية بسبب كورونا

قررت ألمانيا إغلاق سفارتها في كوريا الشمالية في ظل الإجراءات المتبعة هناك للحد من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الخارجية الألمانية اليوم الاثنين في برلين أن العاملين في السفارة غادروا العاصمة بيونج يانج على متن طائرة متجهة إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية القريبة من كوريا الشمالية.

وأشار متحدث باسم الوزراة إلى أن كوريا الشمالية أوقفت منذ أسابيع كافة خطوط القطارات والطيران إلى الخارج، ووضعت كافة الأجانب في حجر صحي إجباري، مضيفا أنه بسبب هذه الإجراءات "غير المتناسبة"، والتي قد تستمر لأشهر، لم يعد بالمقدور مواصلة العمل الاعتيادي للسفارة لحين إشعار آخر.

وأكد المتحدث أنه بمجرد عودة الأوضاع إلى طبيعتها، سيُجرى استئناف عمل السفارة، موضحا أن الإغلاق ليس إجراء سياسيا.

وذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الشمالية "إير كوريو" حطت في مدينة فلاديفوستوك الروسية اليوم وعلى متنها نحو 80 شخصا، من بينهم ممثلون دبلوماسيون لألمانيا وفرنسا وسويسرا بعد أن علقوا عملهم في بيونج يانج، وكذلك دبلوماسيون بولنديون ورومان ومنغوليون ومصريون وأسرهم.

وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية ذكرت يوم الجمعة الماضي أن 221 من بين 380 أجنبيا غادروا الحجر الصحي بعدما خضعوا "لإشراف طبي صارم".

وأوقفت كوريا الشمالية في فبراير الماضي حركة النقل البرية والجوية والسكك الحديدية إلى الخارج حتى للدبلوماسيين. ولم تسجل كوريا الشمالية حتى الآن حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد.