الاتحاد السعودي يرفض مقترح الآسيوي بإقامة مباريات دوري الأبطال في يونيو

رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مقترح الاتحاد الآسيوي للعبة، بإقامة مباريات الجولتين الرابعة والخامسة من دوري أبطال آسيا خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بسبب ارتباط المنتخبات السعودية في فئاتها المختلفة بمباريات دولية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إبراهيم القاسم الامين العام للاتحاد السعودي، رفض مقترح الاتحاد الآسيوي، وذلك خلال اجتماع الاتحاد مع ممثلي اتحادات غرب آسيا أمس في دبي، مشيرا إلى إمكانية إقامة مباريات دور المجموعات في شهر مايو المقبل.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين بالاتحاد السعودي، كشفوا عن صعوبة تمديد منافسات النسخة الحالية من البطولة إلى عام 2021، وذلك مع رفض الشركات المسوقة للبطولة للاقتراح، خاصة وأن عقدها ينتهي في ديسمبر المقبل.

ونبّه القاسم ممثلي الاتحاد الآسيوي إلى أهمية منح الأندية فرصة تسجيل اللاعبين في أغسطس المقبل قبل دور الـستة عشر بدلاً من دور الثمانية وهو الأمر الذي كان معمولا به في النسخ الماضية، وذلك بعد تأجيل المباريات بسبب فيروس كورونا.