 وزير الري: السودان وافق على كل حرف في الاتفاق الأمريكي بشأن مفاوضات سد النهضة - بوابة الشروق
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وزير الري: السودان وافق على كل حرف في الاتفاق الأمريكي بشأن مفاوضات سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 11:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 مارس 2020 - 12:23 ص

قال محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن السودان وافقت على كل حرف في الاتفاق الأمريكي بشأن مفاوضات سد النهضة.

وأضاف «عبدالعاطي» أثناء لقاء لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن الفرق ما بين مصر والسودان هو التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، معربًا عن استغرابه من الموقف السوداني الأخير.

وأشار إلى أن السودانيين شاركوا بإيجابيات كثيرة في صياغة المقترحات، متابعًا أن الثلاثة وفود المصرية والسودانية والإثيوبية كانت إيجابية، فضلًا عن وجود مرونة واستجابة مع الأفكار المطروحة.

ونشرت وزارة الخارجية السودانية بيانا مفاده «تحفظ» السودان على إدراج مصر مشروع القرار الخاص بسد النهضة، في اجتماع الدول العربية على المستوى الوزاري.

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