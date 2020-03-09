 سماع صوت انفجار أثناء أداء أشرف غني القسم كرئيس لأفغانستان -فيديو - بوابة الشروق
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سماع صوت انفجار أثناء أداء أشرف غني القسم كرئيس لأفغانستان -فيديو

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:38 م | آخر تحديث : الإثنين 9 مارس 2020 - 4:38 م

عرضت فضائية «العربية»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد جانبًا من مراسم أداء الرئيس الأفغاني، أشرف غني، القسم لولاية رئاسية ثانية.
ورصد الفيديو سماع صوت انفجار قوي أثناء أداء الرئيس الأفغاني للقسم، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهرج، في القصر الرئاسي.

 

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