سماع صوت انفجار أثناء أداء أشرف غني القسم كرئيس لأفغانستان -فيديو

عرضت فضائية «العربية»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد جانبًا من مراسم أداء الرئيس الأفغاني، أشرف غني، القسم لولاية رئاسية ثانية.

ورصد الفيديو سماع صوت انفجار قوي أثناء أداء الرئيس الأفغاني للقسم، وهو ما أدى إلى حدوث حالة من الهرج، في القصر الرئاسي.





صوت انفجار بعد هجوم على قصر الرئاسة في #أفغانستان خلال أداء أشرف غني القسم كرئيس pic.twitter.com/DIz5EdDlgd — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 9, 2020