الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت 3 مقذوفات

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أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة مقذوفات غير محددة في البحر الشرقي اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلا عن هيئة الأركان المشتركة.

وذكرت يونهاب أن المقذوفات أطلقت من موقع بالقرب من بلدة سوندوك في شرقي كوريا الشمالية.

ولم يتم حتى الأن الحصول على معلومات تتعلق بالمقذوفات ومدى طيرانها وارتفاعها. فيما قال الجيش الكوري الجنوبي إنه يراقب الوضع في حال حدوث المزيد من عمليات الإطلاق.

يأتي ذلك بعد أسبوع من إطلاق بيونج يانج صاروخين، وصفتهما اليابان بأنهما صاروخين باليستيين، في البحر الشرقي، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان..

يشار إلى أن الدولة النووية المارقة ممنوعة من اختبار صواريخ باليستية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وتم فرض عقوبات دولية صارمة لردعها عن مواصلة تطوير صواريخ يمكن أن تكون مزودة برؤوس حربية نووية.