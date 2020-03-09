الخارجية الهندية: تأجيل زيارة مودي إلى بنجلاديش بسبب كورونا

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الإثنين، أن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى بانجلاديش قد تأجلت بعد الكشف عن حالات إصابة بفيروس "كورونا المستجد" هناك.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار - في بيان أوردته الوزارة على موقعها الرسمي - أنه تم إلغاء زيارة مودي إلى بنجلاديش، التي كان من المقرر عقدها الأسبوع المقبل بناء على دعوة من رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، مٌعربًا عن استعداد بلاده للعمل مع دكا من أجل مكافحة تفشي هذا الفيروس في المنطقة.

وأضاف كومار أن رئيس الوزراء الهندي تمت دعوته للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد "مؤسس بنجلاديش" شيخ مجيب الرحمن، لكن الحكومة هناك أخبرت الهند بإلغاء الاحتفال نظرًا لظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد.