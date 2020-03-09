رئيس جهاز المخابرات العامة يؤكد دعم مصر للسلطة الانتقالية فى السودان

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التقى رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، فى الخرطوم اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

ونقل اللواء عباس كامل للبرهان، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضامن حكومة وشعب مصر مع شقيقه الشعب السودانى، فى مواجهة الإرهاب.

وأكد اللواء عباس كامل، خلال اللقاء، على دعم مصر التام للسلطة الانتقالية فى السودان، وحرصها على المساعدة فى تلبية طموحات الشعب السودانى.

كما تناول اللقاء بحث عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمى، والدولى.