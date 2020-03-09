أمريكا وبريطانيا تؤكدان دعمهما للحكومة السودانية وتعربان عن صدمتهما إزاء استهداف موكب حمدوك

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا، عن صدمتهما إزاء التفجير الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في الخرطوم اليوم الاثنين.

وقالت السفارة الأمريكية في السودان، في بيان، "نشعر بالصدمة والحزن إزاء الهجوم على موكب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، خالص تعازينا للضحايا وسنواصل دعم الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين، وتضامنا مع الشعب السوداني".

من جهته، قال السفير البريطاني في السودان عرفان صديق، في بيان، "صدمت لسماع خبر الانفجار الذي لحق بموكب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، هذا حدث مقلق للغاية ويجب التحقيق فيه بشكل كامل".

وأوضح أن هذه الحادثة تؤكد من جديد الطبيعة الحساسة لهذا الانتقال، والدور المحوري الذي يؤديه رئيس الوزراء، معربا عن أمله في اتحاد الجميع خلف رئيس الوزراء السوداني.

وشدد على أن "المملكة المتحدة تدعم الحكومة المدنية بالكامل، وتلتزم بمواصلة تقديم أي دعم ممكن للمساعدة في نجاحها".

وكان مجلس الوزراء السوداني أكد أن موكب رئيس الوزراء، تعرض صباح اليوم الاثنين، إلى هجوم إرهابي، أثناء سيره من منزله إلى مقر مجلس الوزراء، موضحا أن رئيس الوزراء لم يصب بأي أذى وكذلك المجموعة المرافقة له، عدا أحد أفراد التشريفة الذي أصيب إصابة بسيطة في كتفه، جراء سقوطه من على الدراجة البخارية.