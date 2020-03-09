متحدث الحكومة يكشف لـ«الشروق» مصير الشيشة من المنع بعد كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في تصريح لـ«الشروق»، إن اجتماع رئيس الوزراء مع مجموعة وزارية، والذي امتد حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، استعرض كافة جوانب الموقف الحالي، والإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار سعد إلى أنه في إطار السعي للحد من التجمعات الكبيرة التي تسبب بيئة خصبة لنقل العدوى، لا سيما في ظل الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، فإنه من المنتظر أن يصدر قرار بشأن الموالد التي يحين موعد تنظيمها خلال الفترة المقبلة.

ونفى المتحدث باسم مجلس الوزراء، ما تناقلته بعض المواقع من أن هذا القرار المنتظر سيتضمن منع "الشيشة"، مؤكداً أن الاجتماع لم يتطرق لهذا الأمر من الأساس.