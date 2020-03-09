باباجان حليف أردوغان السابق يبدأ رسميا إجراءات تأسيس حزب جديد

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بدأ وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان رسميا عملية تأسيس حزب جديد، في تحدٍ للرئيس رجيب طيب أردوغان وحزبه الحاكم "العدالة والتنمية".

وذكرت تقارير إعلامية أن باباجان قدم الأوراق المطلوبة للتسجيل لوزارة الداخلية في العاصمة أنقرة اليوم الاثنين.

وحمل الحزب الجديد اسم "Demokrasi ve Atilim Partisi"، ويمكن ترجمتها الديمقراطية والتقدم، أو "الديمقراطية والانطلاقة"، حيث لم تصدر ترجمة رسمية للاسم بعد.

وبهذا يبدأ باباجان، الذي كان عضوا مؤسسا للحزب الحاكم، رسميا معارضته لأردوغان. وكان استقال من الحزب في يوليو الماضي.

كما أن من الأعضاء المؤسسين البرلماني الألماني التركي مصطفى ينر أوغلو الذي استقال مثله مثل آخرين من الحزب الحاكم العام الماضي. ووفقا له فإن عدد الأعضاء المؤسسين للحزب 90 عضوا.

وكان نائب رئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو قد أسس في ديسمبر الماضي "حزب المستقبل".

وكان باباجان قال لدى استقالته إنه أصبحت هناك فجوة بين المبادئ التي يؤمن بها وبين ما يقوم به الحزب من أعمال.

وشغل باباجان مناصب وزير الاقتصاد وكبير مفاوضي ملف انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية، وكذلك نائب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء.