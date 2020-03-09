أسوشيتد برس: اعتقال الأمراء الكبار بالسعودية رسالة لجميع الأسرة المالكة لمنع تذمرهم

الملك سلمان يستقبل سفيرى المملكة الجديدين لدى أوكرانيا وأوروجواى

ذكرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، أمس ، نقلا عن مصدرين مطلعين أن اعتقال السلطات السعودية للأمير أحمد بن عبدالعزيز شقيق العاهل السعودى، وولى العهد السابق الأمير محمد بن نايف لم يكن بسبب محاولة انقلاب.

وقال أحد المصدرين إن «الاعتقالات كانت رسالة إلى جميع أفراد العائلة المالكة الذين يشعرون بأنهم محرومون من حقوقهم، للتوقف عن التذمر وطاعة الأوامر».

وأضاف المصدر أنه إذا أمكن اعتقال الأمير أحمد (شقيق العاهل السعودى الملك سلمان)، فإنه يمكن فعل ذلك مع أى أمير آخر.

وتابع: إن أعضاء بالعائلة المالكة مستاؤون من قبض ولى العهد الأمير محمد بن سلمان على السلطة وكانوا يتطلعون إلى الأمير أحمد.

وقال مصدر آخر مطلع إن الأمير أحمد تذمر مؤخرًا من قرار إغلاق الحرم المكى منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيدــ١٩). ولم يصدر أى تعليق رسمى من السلطات السعودية بشأن الاعتقالات.

وذكرت وكالة «رويترز»، فى وقت سابق، نقلا عن ما وصفته بمصدر إقليمى القول إن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق على اعتقال شقيقه الأمير أحمد، وولى العهد السابق الأمير محمد بن نايف وأخيه غير الشقيق الأمير نواف بن نايف، بعدما اتهمهم ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بالتآمر لتنفيذ انقلاب.

وقالت ثلاثة مصادر، أحدها من المنطقة، لرويترز إن احتجاز الأميرين محمد بن نايف ونواف بن نايف تم أثناء وجودهما فى مخيم خاص بالصحراء الجمعة الماضية.

وقال مصدران إن الأمير أحمد أُخذ من منزله.

ونقلت الوكالة عما وصفته بمصدر إقليمى قوله إن الأمير محمد بن سلمان اتهمهم بإجراء اتصالات مع قوى أجنبية، منها الأمريكيون وغيرهم، لتنفيذ انقلاب».

وأضاف المصدر: «عزز الأمير محمد بن سلمان بهذه الاعتقالات قبضته على السلطة بالكامل. انتهى الأمر بعملية التطهير هذه»، مشيرا إلى أنه «لم يعد أمامه الآن أى منافسين يمكن أن يعترضوا على اعتلائه العرش»، على حد قوله.

إلى ذلك، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بأن عدد الأمراء الذين طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة بلغ أربعة أمراء.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدرين مقربين من العائلة المالكة بالسعودية أن الأمير الرابع الذى تم اعتقاله هو الأمير نايف بن أحمد، الرئيس السابق لهيئة استخبارات وأمن القوات البرية، وهو نجل الأمير أحمد بن عبدالعزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان.

فى غضون ذلك، استقبل العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، امس، سفيرى المملكة العربية السعودية الجديدين لدى كل من أوكرانيا وأوروجواى، حيث قاما بأداء القسم أمام الملك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن كلا من «السفير المعين لدى أوكرانيا محمد بن سليمان المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروجواى الشرقية إياد بن غازى حكيم، اديا القسم امام الملك سلمان».

وأضافت أن السفيرين وبعد أداء القسم «تشرفا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته».

ونشرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، مقطع فيديو يظهر أداء السفيرين الجديدين للقسم أمام العاهل السعودى.

ويعد هذا أول ظهور علنى للعاهل السعودى عقب تقارير صحفية غربية عن اعتقال السلطات لثلاثة من كبار الأمراء، الجمعة الماضية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى».