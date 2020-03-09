الائتلاف الحاكم في ألمانيا يعتزم تحفيز الاستثمارات بإجراءات إضافية



يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا تحفيز الاستثمارات عبر حزمة إجراءات إضافية.

وجاء في قرار لجنة الائتلاف الحاكم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين: "سنزيد استثمارات الحكومةالاتحادية خلال الفترة من عام 2021 حتى عام 2024بمقدار 1ر3 مليار يورو لكل عام، ما يتيح توسيع مسار الاستثمار المتفق عليه ووضع أولويات جديدة بإجمالي استثمارات إضافية يقدر بـ4ر12 مليار يورو".

وشارك في مشاورات اللجنة المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية أولاف شولتس ورؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم ووزير الصحة ينز شبان ووزير الخارجية هايكو ماس.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي (المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.