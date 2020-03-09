عصيان في سجون بإيطاليا وتقارير عن حالات وفاة

في وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، شهدت العديد من السجون الإيطالية احتجاجات غير واضحة السبب حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" استنادا إلى سلطات صحية اليوم الاثنين أن ثلاثة مساجين لقوا حتفهم في مدينة مودينا الواقعة شمالي البلاد، بينما أصيب عدد آخر، مضيفة أن أكثر من 50 سجينا حاولوا الفرار.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن هذه الاحتجاجات لها علاقة بإجراءات مكافحة فيروس كورونا في شمال إيطاليا، حيث تم تعليق الزيارات للسجون.

تجدر الإشارة إلى أن مقاطعة مودينا تعد من المقاطعات التي يشملها الحظر حاليا في إيطاليا.

وعرضت وسائل إعلام مقاطع فيديو وصورا لعصيان في أحد السجون بمدينة ميلانو. وأظهرت اللقطات عددا من المساجين يقفون على أحد الأسطح ويهتفون "حرية". وفي مدينة فودجا حاول مساجين الفرار، بحسب تقارير إعلامية.

ووصفت منظمة "أنتيجون" المعنية بحقوق السجناء، الوضع بالمثير للقلق.

وذكرت المنظمة أنه في أزمة، مثل التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، من المهم على نحو أساسي إطلاع المساجين على الوضع، وتسهيل تواصلهم مع أقاربهم عبر تطبيق "سكايب" على سبيل المثال.