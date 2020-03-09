كونتي: لا تقارنوا إنتر ميلان بيوفنتوس

أكد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، أن هناك فجوة كبيرة بين فريقه وبين يوفنتوس وذلك بعد المباراة التي جمعت الفريقين في الأسبوع 26 من الدوري الإيطالي على ملعب أليانز، وانتهت بفوز السيدة العجوز ( 2 – 0).

وقال كونتي في تصريحات صحفية عقب المباراة:«المباراة كانت متوازنة للغاية حتى الهدف وبدأنا الشوط الثاني أفضلمنهم بكثير، لكن هدف رامزي غيّر كل شيء بمجريات اللقاء».

وأضاف:«الفارق بيننا وبين يوفنتوس في حالة حساب نقاط سامبدرويا لصالحنا، سيكون 6 نقاط، وهي هزيمتنا أمامه في سان سيرو وفي أليانز اليوم».

وواصل:«لا ينبغي أن نكون في حالة ذهول، لأننا كنا نعرف أن هناك فجوة مع يوفنتوس، والنتيجة تتحدث هم فازوا بهدفين وبنقاط المباراة، ونحن خرجنا من المباراة بصفر من النقاط».

وأكمل عن قوة فريق يوفنتوس:« نتحدث عن فريق يزداد قوة كل عام لمدة ثمانية مواسم متتالية، يمتلك لاعبين متميزين لديهم الكثير من الخبرة والإنجازات»

وأضاف:«بدأ مشروعنا منذ سبعة أشهر فقط، ونحاول بذل قصارى جهدنا، ولكن لا يمكن أن نقارن أنفسنا مع فريق سيطر على كرة القدم الإيطالية لمدة ثماني سنوات».

وأتم:«يجب أن نواصل بناء مشروعنا سنة بعد سنة، للوصول إلى مستوى الخبرة والجودة والشخصية التي يتمتع بها يوفنتوس، وأرى أن جميع الفرق بعيدة جدا عن يوفنتوس في الوقت الحالي».

وكان من المفترض أن تقام تلك المباراة بالأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي فيروس كورونا، وأقيمت مساء الأحد بدون جماهير.

ورفع يوفنتوس رصيده بهذه الفوز إلى النقطة 63، بينما يأتي إنتر في المركز الثالث وبرصيده 54 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام سامبدوريا.