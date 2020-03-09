سفينة سياحية إيطالية ترسو غدا في سنغافورة بعد رفض ماليزيا وتايلاند استقبالها

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والميناء في سنغافورة، أن السفينة السياحية الإيطالية كوستا فورتونا سترسو في الدولة المدينة غدا الثلاثاء، وذلك بعد رفض دخولها في تايلاند وماليزيا بسبب مخاوف من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت الهيئة ومجلس السياحة السنغافوري، إن ركاب السفينة، الذين غادروا سنغافورة في 3 مارس، "قد أتموا عمليات الفحص قبل المغادرة بناء على السياسات السائدة لتاريخ السفر وفحص درجة الحرارة حسب ما يتطلبه خط الرحلة البحرية ومشغل المحطة قبل ركوب السفينة".

وأفادت السلطات السنغافورية بأنه سيتم فحص الركاب من جديد بواسطة طبيب على متن السفينة، وسيتم فحصهم عند النزول في سنغافورة غدا الثلاثاء.

وقالت متحدثة باسم شركة كوستا كروسيري التي تشغل السفينة، والتي تتخذ من جنوا مقرا لها، صباح اليوم الاثنين، قبل تأكيد السلطات السنغافورية: "سوف يتم النزول من على متن السفينة في 10 مارس. لقد تلقوا (ركاب السفينة) جميع المعلومات". وتم إلغاء رحلة لكوستا فورتونا كان من المقرر أن تغادر سنغافورة في وقت لاحق غدا الثلاثاء.

ومُنعت السفينة، التي تقل أكثر من ألفي راكب، من بينهم 64 إيطاليا، من دخول جزيرة بوكيت السياحية في تايلاند وبينانج في ماليزيا بسبب مخاوف من فيروس كورونا، حيث ارتفع بشدة عدد حالات الإصابة في إيطاليا.