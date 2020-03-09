رئيس بوركينا فاسو يدين هجوما أودى بحياة 43 شخصا

أدان رئيس بوركينا فاسو اليوم الاثنين هجوما وقع أمس وأسفر عن مقتل 43 شخصا وإصابة ستة آخرين في قريتين بشمال البلاد.



وقال الرئيس روش كابوري في تغريدة على موقع تويتر: "أدين بأقصى حزم الهجوم المشين"، وبعث بتعازيه لعائلات الضحايا.



وأكدت حكومة بوركينا فاسو في بيان أن مسلحين هاجموا قريتي دينجويلا وبارجا بشمال البلاد أمس الأحد.



ولم تتضح حتى الآن اسباب الهجوم، غير أن منطقة شمال بوركينا فاسو على الحدود مع النيجر ومالي تعتبر ملاذا للمتطرفين الإسلاميين الذين كثيرا ما يهاجموا السكان المدنيين.



وذكر كابوري أنه أعلن الحداد على أرواح الضحايا لمدة يومين، وبعث بوزراء في الحكومة إلى المنطقة التي تعرضت للهجوم للتحدث مع السكان المحليين وتقييم الأوضاع بشكل أكبر.