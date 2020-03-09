إثيوبيا تنشر تقريرا مؤقتا بشأن تحطم طائرة خطوطها الجوية بوينج 737 ماكس

قبل يوم من الذكرى السنوية لحادث التحطم المميت للطائرة "بوينج 737 ماكس" التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، أصدر المحققون تقريرا مؤقتا اليوم الاثنين يؤكد فيه وجود عيوب في التصميم في الطائرة.

وأشار التقرير الذي قدمته وزارة النقل الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا، إلى أن تدريب الطيارين على التحول من طائرات "بوينج 737 إن" إلى الأكثر تعقيدا "بوينج 737 ماكس" لم يكن ملائما.

ويؤكد التقرير الذي أجراه المكتب الإثيوبي للتحقيق في حوادث الطائرات، النتائج السابقة التي أظهرت أن البرنامج المعيب تسبب في سقوط الطائرة بمقدمتها وتحطمها بعيد إقلاعها، ما أسفر عن موت كل من كان على متنها وعددها 157 شخصا.

والعام الماضي، أشار المحققون في إندونيسيا حيث كانت طائرة "يوينج 737 ماكس" قد تحطمت قبل شهور قليلة من الطائرة الإثيوبية، إلى دور إحدى السمات الموجودة في الطائرة المعروفة باسم " نظام تعزيز خصائص المناورة".

وأشار أيضا التقرير الإثيوبي إلى هذا النظام المصمم لمنع الطائرة من التوقف.

تشهد بوينج أزمة بعد الحادثين اللذين أوديا بحياة 346 شخصا ودفعا السلطات حول العالم إلى منع طراز "737 ماكس" من التحليق.

ودفع هذا بوينج إلى وقف انتاج هذا الطراز في كانون ثان/يناير الماضي.