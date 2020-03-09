مرشحان لمنصب عمدة باريس يقرران إلغاء التجمعات الانتخابية بسبب كورونا

قرر اثنان من المرشحين الرئيسيين في الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل لاختيار عمدة العاصمة الفرنسية باريس الغاء التجمعات الانتخابية الأخيرة لهما، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت كل من العمدة الاشتراكية التي انتهت ولايتها آن هيدالجو وخصمها من حزب الخضر ديفيد بيليار أنهما اتخذا هذه الخطوة في استجابة لقرارات حكومية جديدة تحظر تجمع أكثر من الف شخص.

ولكن المرشحة المحافظة رشيدة داتي، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تتنافس مع هيدالجو على صدارة الجولة الأولى من الانتخابات، مازالت تعتزم إجراء تجمع انتخابي كبير مساء اليوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يشارك فيه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

وذكر فريق رشيدة داتي في تغريدة على موقع تويتر أنه سوف يتم السماح بمشاركة 900 شخص فقط في التجمع الانتخابي.