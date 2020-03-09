الأمن يُعيد 3 فتيات بعد اختفاءهن بالشرقية

أعادت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، مساء اليوم الاثنين، 3 فتيات؛ وذلك بعد ساعات من ورود بلاغ باختفاءهن عن منازل أسرهن بقرية "القراقرة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من المقدم محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، ببلاغ من أسر 3 فتيات، باختفاء الفتيات حال الذهاب إلى درس خصوصي بقرية "القراقرة" التابعة لدائرة المركز.

وتبين اختفاء كلًا من: "ندا.م.أ" 16 سنة، و"بسملة.أ.ج" 16 سنة، و"ألفت.إ" 16 سنة، جميعهن من قرية "القراقرة"، وذلك حال ذهابهن لأحد الدروس بالقرية، منذ مغرب أمس الأحد.

وتبين أن الفتيات لم يذهبن إلى الدرس، فيما تبين أنهن ركبنَّ سيارة أجرة "ميكروباص" إلى محطة قطارات الزقازيق، ومنها إلى محطة "طنطا" بمحافظة الغربية، قبل أن يتم إعادتهن من هناك بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما أفادت التحريات الأولية بأن الفتيات تركن قريتهن بسبب سوء معاملة الأهل لهن، وجاري مناقشتهن لمعرفة الأسباب، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.