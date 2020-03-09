إخلاء سبيل 5 متهمين بتوزيع بسكويت تسبب في تسمم 15 طفلا بكوم أمبو

قررت نيابة كوم امبو، مساء اليوم الإثنين، إخلاء سبيل 5 متهمين بتوزيع بسكويت تسبب في تسمم 15 طفلًا من قريتي العباسية والبصالي.



وكان مركز شرطة كوم أمبو، تلقى بلاغًا من مستشفي كوم أمبو يفيد بوصول 15 طفلًا مصابين بحالة إعياء نتيجة لتناول بسكويت مجهول المصدر.



وتبين أن سيارة مجهولة وزعت البسكويت علي أطفال القرية بالمجان، وترتب عليه حالة إعياء جماعي للأطفال، وبالتحري والفحص، تمكنت قوة من مباحث المركز من ضبط السيارة و5 من طاقمها، وبعرضهم على النيابة قررت إخلاء سبيلهم من سراياها، مع عرض البسكويت على مفتش الصحة لبيان صلاحيته من عدمه للاستخدام الآدمي.